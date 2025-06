Torrent all Monterrey | Studiato Inter e Chivu! Noi giochiamo veloce

Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, ha rivelato di aver preparato meticolosamente la sfida contro l’Inter, analizzando ogni dettaglio della squadra nerazzurra e del suo tecnico Cristian Chivu. Con un approccio studiato e strategico, i messicani puntano a sorprendere i campioni in carica, giocando veloce e con idee chiare. La partita promette scintille: ecco come i Monterrey si stanno preparando a affrontare questa sfida cruciale.

Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, ha presentato la sfida contro l’Inter del Mondiale per Club. Il tecnico spagnolo ha affrontato il tema sotto vari punti di vista. IL RAGIONAMENTO – Domènec Torrent si è pronunciato a RG La Deportiva in vista del primo match del Mondiale per Club tra il suo Monterrey e l’Inter. L’allenatore spagnolo ha mostrato di aver studiato in maniera approfondita sia i nerazzurri sia il tecnico rumeno Cristian Chivu, con l’indicazione dell’approccio che la sua squadra non dovrà far mancare: « Il nostro stile sarà quello di avere un buon controllo di palla, un forte pressing sui calci di punizione e difendere bene. 🔗 Leggi su Inter-news.it