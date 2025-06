Torremaggiore 17enne ferito alla testa | i ' Cacciatori' passano al setaccio l' area alla ricerca dell' arma

Un pomeriggio di paura e confusione a Torremaggiore, dove un 17enne è stato ferito gravemente alla testa in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno passando al setaccio l’area, alla ricerca dell'arma e delle eventuali responsabilità, mentre il giovane lotta tra la vita e la morte. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un esito positivo e nella verità dietro questa tragedia.

Un drammatico 'incidente', un colpo partito 'per errore' o il gesto volontario di qualcuno presente nell'abitazione rurale in agro di Torremaggiore, dove nel pomeriggio di martedì 10 giugno è stato trovato un 17enne agonizzante, con una ferita da arma da fuoco alla testa. Sono queste, al momento.

