tornano le sponsorizzazioni delle scommesse sulle maglie dei club italiani il fatto

Tornano le sponsorizzazioni delle scommesse sulle maglie dei club italiani, un segnale che riaccende il dibattito tra passione sportiva e marketing. Secondo il Fatto Quotidiano di Carlo Foggia e Lorenzo Vendemiale, questa strategia si inserisce nel piano del governo Meloni per rivitalizzare il calcio nazionale: un campionato più attrattivo, stadi all’avanguardia e giovani talenti italiani in campo. Ma questa rinascita può davvero far dimenticare le recenti sconfitte della Nazionale?

A scriverlo è il Fatto quotidiano in un articolo di Carlo Foggia e Lorenzo Vendemiale: Un campionato con più scommesse, stadi moderni e giovani italiani in campo. È l'idea che il governo Meloni ha per il calcio italiano, la risposta della politica alla crisi senza fine della Nazionale. Che adesso, proprio dopo l'ultima disfatta azzurra contro la Norvegia, comincia a prendere forma: oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare la delega che permetterà poi ai tecnici dell'esecutivo (in particolare dei ministri Abodi e Giorgetti, i più attivi sul tema) di scrivere la riforma.

