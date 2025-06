Torna UlisseFest | viaggio musica e stupore con oltre 100 ospiti per l' estate 2025 Tra i protagonisti Gazzè e Coma_Cose

Ancona si appresta a vivere un'altra emozionante edizione di UlisseFest, l'evento che unisce viaggio, musica e stupore sotto il segno di Lonely Planet. Con oltre 100 ospiti tra artisti, esploratori e protagonisti del panorama musicale, tra cui i talentuosi Gazz232 e Comacose, questa estate promette di regalare esperienze indimenticabili. Preparati a immergerti in un viaggio tra cultura e divertimento: l'avventura sta per riprendere!

Ancona – Dopo il trionfo della scorsa edizione, che ha richiamato oltre 20mila persone, Ancona si prepara ad accogliere nuovamente l'UlisseFest, la festa del viaggio firmata Lonely Planet. Per il secondo anno consecutivo, il capoluogo marchigiano sarà il palcoscenico di una tre giorni, dal 4 al 6. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Torna UlisseFest: viaggio, musica e stupore con oltre 100 ospiti per l'estate 2025. Tra i protagonisti Gazzè e Coma_Cose

In questa notizia si parla di: ulissefest - viaggio - oltre - torna

Dal 27 giugno al 1° luglio 2025 torna il Festival Villa Solomei. In programma oltre 40 eventi tra concerti, spettacoli e conferenze. L’edizione numero 26 celebra la cultura africana. Il Festival Villa Solomei torna con la sua 26ª edizione, e lo fa nel segno del dialo Vai su Facebook

UlisseFest torna ad Ancona dal 4 al 6 luglio: il programma; UlisseFest 2025, tre giorni per celebrare il viaggio e lo stupore; UlisseFest: torna il festival del viaggio e dei viaggiatori.

UlisseFest 2025, tre giorni per celebrare il viaggio e lo stupore Come scrive youtvrs.it: Ricco programma di eventi Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 20 mila presenze, UlisseFest torna ad Ancona dal 4 al 6 luglio 2025 per la sua seconda edizione dorica e l'ottava compless ...