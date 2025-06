Torna Rock in Mountain tutto il programma live

Il Rock in Mountain 2025 torna a far vibrare le vette di Como, portando sul palco otto concerti imperdibili tra giugno e agosto. Dalle emozioni dei giovani talenti alle band già affermate, ogni sabato pomeriggio dalle 18 alle 22 la musica rock sale a 1000 metri nella suggestiva cornice della Baita Bondella. Preparatevi a vivere un’estate intensa, ricca di energia e passione, che trasforma le montagne in un palcoscenico straordinario.

Dopo la felice edizione del 2023 riparte da giugno ad agosto tutti i sabato pomeriggio dalle 18 alle 22 il Rock in Mountain 2025. La musica rock di Como sale ai 1000 metri della Baita Bondella per otto concerti da non perdere. Una line up che dosa, sapientemente, band giovani ed emergenti con.

