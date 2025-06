Torna Piano City | tre giorni con 94 concerti gratuiti e oltre 100 pianisti

Preparatevi a vivere tre giorni di pura magia musicale: dal 20 al 22 giugno 2025, Pordenone si trasforma nella “città dei pianoforti” con la settima edizione di Piano City Pordenone. Un’occasione unica per immergersi in una maratona di 94 concerti gratuiti, interpretati da oltre 100 talentuosi pianisti provenienti da tutto il mondo. Non perdere questa straordinaria festa di musica e passione, un evento da vivere assolutamente.

Dal 20 al 22 giugno 2025, Pordenone torna a essere la "città dei pianoforti" con la settima edizione di Piano City Pordenone. Una maratona musicale con 94 concerti gratuiti e oltre 100 pianisti da tutto il mondo, tra cui artisti da Francia, Stati Uniti, Germania, Albania, Australia e diversi.

Milano è tornata a trasformarsi in una grande sala da concerti grazie a Piano City: ecco i 10 da non perdere nel weekend (secondo noi). Vai su Facebook

Piano City Milano 2025: programma, concerti gratis, come prenotare; Piano City Milano 2025: il programma del festival itinerante in città; Torna Piano City: palcoscenici fluttuanti in giro per Milano.

A Madrid torna Piano City con 62 concerti e 14 artisti italiani ansa.it scrive: "Saranno concerti di 50 minuti di durata", ha spiegato il direttore di Piano City Madrid, Carmelo Di Gennaro, "in un formato più informale del solito, che punta ad avvicinare il pubblico".