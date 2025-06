Torna la Varchi Color Run | colori divertimento e musica lungo l’Arno

Preparati a vivere un'esplosione di colori, musica e allegria con la Varchi Color Run! Torna a Montevarchi uno degli eventi più attesi dell’estate, che trasforma l’arno in un arcobaleno di divertimento per grandi e piccini. Sabato 21 giugno alle 18.00 presso la Capannina, lasciati coinvolgere da un’esperienza unica dove l’unico obiettivo è divertirsi. Non perdere l’occasione di colorare la tua estate!

