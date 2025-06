Torna la rassegna teatrale estiva che promette emozioni risate e cultura per tutte le età

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: torna la rassegna teatrale di Carenno, un evento che unisce emozioni, risate e cultura per tutti i gusti e le età. Al cineteatro San Pio X di via Don Cavallari 8, il palcoscenico si anima con “E…state a Teatro”, una proposta imperdibile organizzata dal Comitato provinciale Fita Lecco Como in collaborazione con Teatranti di... Venite a scoprire l’arte del teatro sotto il cielo estivo!

Anche quest’anno Carenno accoglie l’estate con una rassegna teatrale che promette emozioni, risate e cultura per tutte le età. Al cineteatro San Pio X di via Don Cavallari 8 andrà in scena “E.state a Teatro”, organizzata dal Comitato provinciale Fita Lecco Como, in collaborazione con Teatranti di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Torna la rassegna teatrale estiva che promette emozioni, risate e cultura per tutte le età

In questa notizia si parla di: rassegna - teatrale - promette - emozioni

San Potito Sannitico, il genio di Enzo Varone chiude la rassegna teatrale - La Rassegna Teatrale promossa dalla Pro Loco Genius Loci, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si è conclusa tra risate e applausi entusiasti.

Una città tinta di emozioni, un’atmosfera incandescente. A Wroclaw tutto è pronto per una finale di Conference League che promette scintille e storia. Da una parte c’è il Betis Siviglia, al debutto assoluto in una finale europea. Dall’altra il Chelsea, club abituato Vai su Facebook

A Carenno torna “E…state a Teatro”: sei spettacoli a ingresso libero; La stagione dei Teatri di Siena 2025-2026: tra radici, mito e bellezza scenica; Emozioni al Festival del Teatro. Uno spettacolo su Felice Musazzi.

Emozioni al Festival del Teatro. Uno spettacolo su Felice Musazzi Scrive msn.com: Anche Vanzaghello sarà protagonista del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri, rassegna itinerante diretta ...