Torna la Festa del Barbecue a Peschiera del Garda

Preparati a vivere tre giorni di gusto e convivialità: torna la Festa del Barbecue a Peschiera del Garda! Dal 13 al 15 giugno, lo storico Forte Papa si trasformerà in una cittadella del sapore, con chef, musica e tante sorprese. Organizzata dai fratelli Ferron, questa quarta edizione promette di accendere i tuoi sensi e celebrare l’arte del barbecue in un’atmosfera unica. Non perdere questa imperdibile festa dedicata agli amanti del buon cibo e della buona compagnia!

Dal 13 al 15 giugno lo storico Forte Papa di Peschiera del Garda si trasformerà in un’autentica cittadella del gusto per ospitare la quarta edizione della “Festa del Barbecue”, un evento organizzato dai fratelli Diego e Alessio Ferron, noti per la loro Risotteria Fratelli Ferron e per la passione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Torna la "Festa del Barbecue" a Peschiera del Garda

