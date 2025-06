Torna il Rally della Lanterna | strade chiuse divieti e modifiche alla viabilità

Il Rally della Lanterna torna a illuminare le strade con la sua 41ª edizione, portando entusiasmo e adrenalina nella città. Venerdì 13 e sabato 14 giugno, vie e piazze si trasformeranno con strade chiuse, divieti e modifiche alla viabilità per garantire sicurezza e spettacolo. Le modifiche, già in atto da oggi, coinvolgono diversi percorsi. Ecco nel dettaglio cosa cambia strada per strada, per vivere al meglio questa emozionante occasione senza sorprese.

