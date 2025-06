Torna Il Principino c’è Una rassegna di incontri che abbraccia tutta l’estate

Torna il Principino C, un evento imperdibile che illuminerà le vostre serate estive con cultura, musica e incontri irresistibili. Questa rassegna, che abbraccia l’intera stagione, promette emozioni autentiche tra note, parole e conversazioni coinvolgenti. Dalla magia di Dino Mancino alle ironiche provocazioni di Fabrizio Diola, ogni appuntamento sarà un’occasione unica per vivere l’estate in modo speciale sulla terrazza del Centro Congressi Principe di Piemonte. Preparatevi a un’estate indimenticabile!

"Il Principino c'è", con un rassegna culturale e di intrattenimento che abbraccia tutta l'estate. Con note e parole, musica e conversazioni. E c'è Dino Mancino virtuoso del pianoforte e talento musicale assoluto; c'è Fabrizio Diola con le sue chiacchiere pungenti e ironiche. Ci sono ospiti straordinari, che scandiranno la bella stagione sulla terrazza affacciata sulla Passeggiata dello storico centro congressi Principe di Piemonte. L'appuntamento è per ogni mercoledì sera, dalle 21.15, con undici incontri che, con cadenza settimanale, a partire dal 18 giugno si concluderanno il 27 agosto. Per la musica sono attesi artisti di chiara fama internazionale come il trombettista Andrea Tofanelli, il soprano Serena Farnocchia, Zam Moustapha Dembele.

