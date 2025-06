Pronti a riscoprire il fascino dei giochi di un tempo? Torna l’attesa 4ª edizione di "Giochi dei nonni" 2025, un evento gratuito che unisce generazioni nel cuore del parco archeologico di Castelsecco. Domenica 14 giugno, dalle 15:30 alle 19:00, grandi e piccini saranno protagonisti di divertenti sfide, ricordi e sorrisi. Un pomeriggio speciale promosso da associazioni locali, per celebrare l’autentico spirito di comunità. Non mancate!

Arezzo, 12 giugno 2025 – Torna Giochi dei nonni – edizione 2025 INGRESSO LIBERO - Sabato 14 Giugno p.v dalle ore 15,30 alle 19,00, nel parco archeologico etrusco di Castelsecco - 4° edizione: "GIOCHI dei NONNI" idea di Giovanni Rupi ( giochi di altri tempi, di gruppo ed individuali ) Associazione Castelsecco, Calcit Arezzo, CNGEI Sez. Scout di Arezzo, Fap Acli, UISP comitato di Arezzo, C.A.I Arezzo, Lyons Club. insieme per un pomeriggio di festa! Giochi, divertimento, convivialità e ricordi nel parco Archeologico di Castelsecco! Patrocinio del Comune di Arezzo e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, contributo di Fondazione Guido d’Arezzo e Unicoop Firenze Tutti i giochi prevedono regolamento e sarannno seguiti dal CNGEI Sez. 🔗 Leggi su Lanazione.it