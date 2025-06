Torna Festa del Gusto a Prato Sesia

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: torna la Festa del Gusto a Prato Sesia, un tripudio di sapori autentici, musica coinvolgente e convivialità. Tre giorni di allegria per scoprire i piatti tipici locali e internazionali, tra tradizione e innovazione. Non perderti l'apertura con un elegante aperitivo in rosa e la serata dedicata alla paella valenciana e sangria: un'occasione da non lasciarti sfuggire!

Tre giorni di festa, piatti tipici e musica. Torna la Festa del Gusto di Prato Sesia. Il programma: Venerdì 13 giugno Ore 18 aperitivo in rosa (dress code della serata in tema. ma non obbligatorio) Dalle ore 19:30 cena, specialità della serata: paella alla valenciana e sangria.

