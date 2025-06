Torna dal pellegrinaggio e si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti 75enne denunciato

Un 75enne di Frosinone, noto artigiano e incensurato, è stato denunciato per aver guidato sotto l’effetto di sostanze psicotrope, dopo un incidente autonomo durante il rientro da un pellegrinaggio. La situazione desta preoccupazione e riflette l'importanza di sensibilizzare sui rischi legati all’abuso di sostanze anche tra persone apparentemente tranquille e rispettabili. L’episodio ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme per la sicurezza di tutti.

