Torino controlli a tappeto in 24 aziende | lavoratori in nero e videocamere non autorizzate sanzioni e ammende per oltre 69mila euro

A Torino, i controlli intensificano: nel mese di maggio 2025, i Carabinieri hanno ispezionato 24 aziende, scoprendo numerosi casi di lavoratori in nero e sistemi di videosorveglianza non autorizzati. Le sanzioni hanno superato i 69 mila euro, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela dei diritti dei lavoratori e nel rispetto della normativa. La lotta all'illegalità prosegue con fermezza, garantendo un mercato del lavoro più giusto e trasparente.

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

