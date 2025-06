Tommaso Guzzo è il uovo opposto del Cisterna Volley

Il mondo del volley si prepara a vivere una stagione all'insegna della grande mobilitazione, e il Cisterna Volley non fa eccezione. Tra conferme e nuovi acquisti, la squadra si sta rafforzando per affrontare al meglio il prossimo campionato. Oggi, l’ufficialità dell’arrivo di Tommaso Guzzo, opposto classe 2002, torna a calcare i grandi palcoscenici della Superlega Credem Banca, portando entusiasmo e talento. La sua presenza promette di essere un valore aggiunto, capace di far sognare i tifosi.

