TNA | Per lo schiaffeggiamento off script di Tessa Blanchard e Arianna Grace a Under Siege la TNA rafforza una vecchia regola

Ma durante il match tra Tessa Blanchard e Arianna Grace a Under Siege, un incredibile momento improvvisato ha sfidato le regole di lunga data della TNA. Un schiaffo fuori script ha messo in discussione il protocollo e ha acceso i riflettori su come l'imprevisto possa scuotere le norme del wrestling professionistico. È un esempio di come il talento e la spontaneità possano ancora sorprendere, rendendo ogni incontro più autentico ed emozionante.

Ogni compagnia di wrestling ha le sue regole e la TNA non fa eccezione. Ad Under Siege abbiamo visto il match tra Tessa Blanchard e la star di NXT Arianna Grace; durante l’incontro è volato uno schiaffo non previsto di Tessa ad Arianna che per tutta risposta ne ha tirato uno anche lei. Lo spot non era previsto, ma soprattutto è andato contro una regola ben presente in TNA: “gli schiaffi devono essere concordati con il team di produzione”, non posso essere improvvisati. Fightful Select, che ha analizzato la vicenda, ha fatto sapere che le autorità nella compagnia non hanno gradito che le superstar abbiano infranto la regola e il giorno dopo hanno appeso un promemoria nello spogliatoio che ricorda ai wrestlers di attenersi al protocollo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Per lo schiaffeggiamento off script di Tessa Blanchard e Arianna Grace a Under Siege, la TNA rafforza una “vecchia” regola

In questa notizia si parla di: schiaffeggiamento - script - tessa - blanchard

TNA: Per lo schiaffeggiamento off script di Tessa Blanchard e Arianna Grace a Under Siege, la TNA rafforza ....

TNA: Presto Tessa Blanchard sbarcherà in WWE? Da spaziowrestling.it: Tessa Blanchard è tornata in TNA Wrestling e, con la partnership tra WWE e TNA che apre le porte a dei crossover, le voci su una sua apparizione ad NXT si sono scatenate.