Titus welliver e jk simmons | dramma crime con star di ozark nel cast principale

Preparati a immergerti in un vortice di tensione e mistero con "The Westies", la nuova serie crime ambientata negli anni ’80, che vede protagonisti titoli di spicco come Titus Welliver e J.K. Simmons, affiancati da star di "Ozark". Questa avvincente produzione di MGM+ promette di catturare l’attenzione degli appassionati di drammi criminali con una narrazione intensa e personaggi memorabili. L’attesa sta per terminare: le prime puntate stanno per arrivare, portando sullo schermo un'epica battaglia tra lealtà e corruzione

la nuova serie crime “the westies” con titoli di spicco. Una produzione televisiva di grande rilievo sta per approdare su MGM+, portando sullo schermo un dramma criminale ambientato negli anni ’80. La serie, intitolata The Westies, si concentra sulla vita di una gang irlandese-americana e vede nel cast attori noti e affermati del panorama televisivo. Il progetto è stato ideato da Chris Brancato e Michael Panes ed è previsto l’inizio delle riprese per luglio 2025, con le riprese che si svolgeranno a Toronto. il cast principale e i ruoli chiave della serie. le figure principali e i personaggi interpretati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Titus welliver e jk simmons: dramma crime con star di ozark nel cast principale

In questa notizia si parla di: cast - dramma - crime - principale

Cast di un amato dramma degli anni ’70 sostiene che un episodio oggi non sarebbe raccontato - Il cast di "Little House on the Prairie", una delle serie più amate degli anni '70 e '80, ha svelato retroscena sorprendenti e curiosità inedite.

Sara – La donna nell’ombra, la serie italiana è la terza più vista al mondo su Netflix: un crime atipico Vai su Facebook

Dope Thief, un crime drama a costante (troppo) accumulo di tensione. Ottimo il cast; Criminal Minds ha una connessione segreta con un altro crime drama uscito 10 anni dopo; Tra le gang di NYC: annunciato il crime drama The Westies.