TIM Summer Hits | anticipazioni di venerdì 13 giugno

Preparati a vivere una serata emozionante con TIM Summer Hits, l’evento musicale più atteso dell’estate, che torna venerdì 13 giugno su Rai 1 e Rai Radio2. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show promette grandi performance, interviste esclusive e tanto divertimento, dando il via alla stagione più calda dell’anno. Tanti artisti, tanta musica e momenti indimenticabili... non perderlo!

TIM Summer Hits ecco le anticipazioni di venerdì 13 giugno. È per venerdì 13 giugno l’appuntamento con la prima puntata di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay. Una serata di grande musica che inaugura l’inizio della bella stagione. Tanti gli artisti che saliranno sul palco nel corso della puntata, dando il via ad un’estate all’insegna della musica. Ospiti della prima serata: Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D’Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors. 🔗 Leggi su 361magazine.com