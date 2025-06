TIM Summer Hits 2025 su Rai1 la prima puntata con Annalisa Olly Fedez Anna

Preparati a vivere un'estate all'insegna della musica e dell'energia con TIM Summer Hits 2025! Venerdì 13 giugno, su Rai1, Carlo Conti e Andrea Delogu daranno il via a uno spettacolo imperdibile, ricco di performance straordinarie, ospiti stellari come Annalisa, Olly, Fedez e Anna. Non perdere questa serata di emozioni uniche, con contenuti esclusivi e la magia del palco pronto ad accendersi sotto le stelle. Un vero e proprio festival musicale da non lasciarsi sfuggire!

Tutti gli ospiti della prima puntata dei TIM Summer Hits 2025, condotti da Piazza del Popolo da Carlo Conti e Andrea Delogu. È per venerdì 13 giugno l'appuntamento con la prima puntata di TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico, e disponibile anche su RaiPlay. Una serata di grande musica che inaugura l'inizio della bella stagione. Tanti gli artisti che saliranno sul palco nel corso della puntata, dando il via ad un'estate all'insegna della musica.

TIM Summer Hits 2025: scaletta e ospiti della prima puntata, che verrà registrata il 7 giugno per poi essere messa in onda, in prima serata su Rai 1, venerdì 13 giugno. L'estate sta arrivando e Roma si prepara ad accogliere gli artisti che ci faranno compagnia Vai su Facebook

I Tim Summer Hits 2025 su Rai 1 venerdì 13 giugno con Carlo Conti e Andrea Delogu Lo riporta mam-e.it: Per 4 puntate fino al 4 luglio, l'evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu terrà compagnia ai telespettatori su Rai 1 in pri ...