Tim Summer Hits 2025 | al via su Rai 1 la quarta edizione con Carlo Conti e Andrea Delogu

L’estate si infiamma con Tim Summer Hits 2025, il festival musicale più atteso dell’anno, pronto a conquistare i telespettatori di Rai 1 dal 13 giugno. Con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu, lo show promette emozioni, grandi artisti e momenti indimenticabili. Scopri tutte le anticipazioni, le date e il cast stellare che renderanno questa edizione un vero must dell’estate italiana. Non perderti nemmeno un battito!

Tim Summer Hits 2025 debutta su Rai 1 dal 13 giugno con Carlo Conti e Andrea Delogu: scopri artisti, date, scaletta e anticipazioni dello show musicale dell’estate. Indice. Tim Summer Hits 2025: Primo appuntamento in prima serata il 13 giugno. Il format: le date delle 4 puntate. Tim Summer Hits 2025: un cast di oltre 100 nomi. Scaletta Tim Summer Hits 2025. Ascolti in crescita anno dopo anno. Tim Summer Hits 2025: Primo appuntamento in prima serata il 13 giugno. Dopo il successo delle scorse edizioni, Tim Summer Hits 2025 torna su Rai 1 a partire da venerdì 13 giugno. Saranno Carlo Conti e Andrea Delogu a condurre anche quest’anno lo show musicale che porta in televisione il meglio della musica italiana e internazionale dell’estate. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com