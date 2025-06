Tifosi impazziti per De Bruyne | il suo arrivo a Villa Stuart

I tifosi napoletani sono in delirio: Kevin De Bruyne, il mitico centrocampista del Manchester City, sta per diventare ufficialmente un nuovo attaccante del Napoli. Arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, l’entusiasmo cresce di ora in ora. Con i contratti pronti e l’accordo già stretto, il suo trasferimento rappresenta un sogno che si avvera per i supporters azzurri, pronti a vivere una nuova era di grandi successi.

Kevin De Bruyne è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. I contratti sono già pronti per la firma, e il centrocampista del Manchester City è sbarcato a Roma per sottoporsi alle visite mediche presso Villa Stuart. Una volta superati i controlli, sarà il momento di formalizzare l’intesa raggiunta con la società guidata da Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tifosi impazziti per De Bruyne: il suo arrivo a Villa Stuart

In questa notizia si parla di: bruyne - villa - stuart - tifosi

De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l’acquisto della villa (Di Marzio) - Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli e le trattative per il suo trasferimento sono in fase finale.

+++ L'arrivo di KEVIN DE BRUYNE a Villa Stuart! Accoglienza pazzesca dei tifosi del Napoli per le visite mediche a Roma con gli azzurri IL VIDEO https://youtu.be/F0xktWPeWao #DeBruyne #Napoli Vai su X

Uno dei voli più seguiti della storia Kevin De Bruyne è atterrato a Fiumicino poco dopo le ore 9:00 e a breve dovrebbe partire con destinazione Villa Stuart, dove svolgerà le visite mediche e dove si stanno radunando i primi tifosi Vai su Facebook

De Bruyne trasforma Roma in... Napoli. Visite mediche a Villa Stuart tra il delirio dei tifosi; Calciomercato Napoli, visite mediche per De Bruyne a Villa Stuart: folla di tifosi per il centrocampista; De Bruyne a Villa Stuart per le visite mediche: tifosi del Napoli in delirio.

Napoli, visite mediche De Bruyne: delirio a Villa Stuart | VIDEO CM.IT Segnala calciomercato.it: Le prime immagini di De Bruyne in Italia, pronto per svolgere visite mediche con il Napoli e per firmare il suo contratto ...