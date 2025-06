Tifosi della Curva Est di Rimini criticano la gestione Di Salvo e chiedono chiarezza

I tifosi della Curva Est di Rimini non restano in silenzio e alzano la voce per chiedere chiarezza sulla gestione di Salvo. La loro passione accesa si fa sentire in un momento di incertezza, dove ogni decisione sembra presa all'ultimo minuto, lasciando spazio a dubbi e preoccupazioni. Con determinazione, i tifosi si preparano a far sentire il loro punto di vista, perché il futuro del Rimini merita trasparenza e rispetto.

Si dicono preoccupati per il loro Rimini e hanno deciso di non restare in silenzio. A farsi sentire sono i tifosi della Curva Est. L’estate biancorossa è decisamente calda e la curva fa un bilancio della gestione Di Salvo. Partendo dalla fine, dagli ultimi giorni di incertezza circa l’ iscrizione al prossimo campionato. "Tutto viene fatto al fotofinish, senza il tempo per correggere eventuali errori – scrivono pensando alla domanda da presentare la scorsa settimana – col rischio concreto di rimanere col cerino in mano". Una situazione avvolta "da un silenzio assordante parso come un’assenza e una forma di disinteresse generalizzato, cosa a cui assistiamo anche a proposito delle ambizioni future e dello stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tifosi della Curva Est di Rimini criticano la gestione Di Salvo e chiedono chiarezza

