Tifosi del Genoa organizzano il goliardico boicottaggio di Sampdoria-Salernitana

I tifosi del Genoa, con il loro spirito goliardico e appassionato, hanno deciso di organizzare un boicottaggio simbolico contro la Sampdoria in vista della difficile sfida contro la Salernitana. Una strategia per mostrare il loro sostegno e allo stesso tempo lanciare un messaggio forte. La partita, in programma domenica 15 giugno alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris, si preannuncia come uno degli appuntamenti più caldi e decisivi della stagione.

La Sampdoria si prepara ad una delle partite più delicate della sua storia recente: il playout di Serie B contro la Salernitana, che si giocherà domenica 15 giugno alle 20:30 allo stadio Luigi Ferraris. Una sfida cruciale per la permanenza in Serie B, resa possibile dal caso Brescia. Per caricare la squadra e riempire gli spalti di Marassi, il presidente Matteo Manfredi ha deciso di applicare prezzi popolari (5 euro) ai biglietti, con la vendita partita mercoledì 11 giugno. Ma proprio questa scelta ha rappresentato la possibilità di una clamorosa provocazione.

