Tifosi del Genoa acquistano biglietti falsi per Sampdoria-Salernitana a nome di Michele Misseri e Alberto Stasi

In un clima di grande attesa per la sfida tra Sampdoria e Salernitana, alcuni tifosi del Genoa hanno approfittato di biglietti a prezzi stracciati per acquistare ingressi falsi a nome di Michele Misseri e Alberto Stasi. Un gesto che mira a sabotare l’evento, mettendo in discussione la sicurezza e l’integrità di questa importante partita. Ma quali saranno le conseguenze di questa azione? La risposta nel proseguo dell’articolo.

In occasione della partita Sampdoria-Salernitana, che si disputerĂ domenica 15 giugno, i biglietti erano stati messi in vendita a prezzi molto bassi per consentire a tutti di potersi recare nello stadio. Alcuni tifosi del Genoa hanno colto l’occasione per “sabotare” la partita, acquistando numerosi biglietti usando nomi falsi. BIGLIETTI FALSI – Con l’obiettivo di dare . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

