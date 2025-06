Theo Hernandez l’Atletico Madrid alza l’offerta | il Milan prende due terzini | CMIT

Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più incerto: l'Atletico Madrid alza l’offerta, mentre il Milan punta a rafforzare la rosa con due nuovi terzini. La decisione finale sembra ormai vicina, e le possibilità di un addio si fanno concrete. Tra negoziati e offerte da capogiro, il destino del talentuoso francese nel calcio europeo si dipana tra sogni e realtà. Ma cosa riserverà il mercato? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Le ultime sul futuro del terzino francese, destinato a lasciare il club rossonero: il punto della situazione Theo Hernandez e il Milan sono destinati a dirsi addio. Il club rossonero ha deciso di scaricare il terzino francese, tanto da accettare, a gennaio, la proposta del Como. Pochi giorni fa, invece, era arrivato il via libera per l’Al Hilal, che aveva messo sul piatto più di 30 milioni di euro. In entrambi i casi, però, c’è stato il no dell’ex Real Madrid. Theo Hernandez, l’Atletico Madrid alza l’offerta: il Milan prende due terzini CM.IT (LaPresse) – MilanLive.it Il terzino ha voglia di continuare a giocare in un top team, ma per ottenere l’ok del Diavolo, il club interessato deve presentarsi con una proposta simile a quella degli arabi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it