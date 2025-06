Theo ad un passo dall' Atletico poi la rottura tra il Milan e il club spagnolo | la situazione

Il gossip di mercato infiamma le notizie sportive: Theo Hernandez, vicino all’Atletico Madrid, sembrava ormai cosa fatta, ma la rottura tra Milan e club spagnolo ha ribaltato gli scenari. Il ritorno del terzino in Spagna si prospettava come il grande colpo della sessione, con un accordo raggiunto per 20 milioni, prima che gli spagnoli cambiassero improvvisamente idea. La situazione resta in evoluzione, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti.

