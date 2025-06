The Witcher 3 | Wild Hunt riceverà un nuovo DLC nel 2026 per un rumor

Un rumor intrigante scuote il mondo di The Witcher: secondo alcuni podcaster polacchi, nel 2026 potrebbe arrivare un nuovo DLC per Wild Hunt, a dieci anni dal lancio. Un ritorno inaspettato che fa sognare i fan, considerando i progetti attuali di CD Projekt RED per The Witcher 4 e il remake. Ma sarà davvero così? La curiosità cresce, e l’attesa si fa ancora più intensa...

A dieci anni dal lancio di The Witcher 3: Wild Hunt, il mondo di Geralt di Rivia potrebbe presto tornare a sorprendere i fan con nuovi contenuti narrativi. Secondo un rumor ritenuto attendibile e riportato dai podcaster polacchi Rock e Boris, un terzo DLC ufficiale sarebbe in arrivo nel 2026. La notizia ha colto di sorpresa i fan, soprattutto considerando che CD Projekt RED è attualmente concentrata sullo sviluppo di The Witcher 4 e sul remake del primo capitolo della saga. Insider Gaming ha riportato che il nuovo contenuto espansivo non sarà sviluppato direttamente da CD Projekt RED, ma da Fool’s Theory, studio fondato da ex membri chiave del team originale, tra cui Kuba Rokosz, uno dei principali designer di missioni di Wild Hunt. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Witcher 3: Wild Hunt riceverà un nuovo DLC nel 2026, per un rumor

