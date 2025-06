The Sims 4 EA svela il Pacchetto di Espansione Enchanted by Nature con la data di uscita

Preparati a immergerti in un mondo magico e incantato con The Sims 4: Enchanted by Nature, il nuovo pacchetto di espansione di EA in arrivo il 10 luglio 2025. In questa terra di meraviglie chiamata Innisgreen, potrai vivere come una fata, creare elisir curativi e abbracciare una vita naturale ricca di avventure e emozioni. La natura chiama… sei pronto a rispondere?

La natura chiama, e questa volta lo fa con un pizzico di magia. EA ha annunciato The Sims 4: Enchanted by Nature, nuovo Pacchetto di Espansione in arrivo il 10 luglio 2025, che trasporterĂ i giocatori nella terra incantata di Innisgreen, dove la vita si fonde con la fantasia. Questo nuovo mondo permetterĂ di vivere come una fata, creare elisir curativi, abbracciare la vita naturale o semplicemente lasciarsi travolgere dal caos delle emozioni. Innisgreen di The Sims 4 è composto da tre quartieri unici: Coast of Adhmor, villaggio costiero tranquillo; Sprucederry Grove, centro cittadino che si fonde con la natura; e Everdew, foresta mistica ricca di energia magica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Sims 4, EA svela il Pacchetto di Espansione Enchanted by Nature con la data di uscita

