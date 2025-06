The Mary Shelley Picture Show Ottanta performer festa di popolo

L’energia travolgente di ottanta cittadini milanesi si unisce per uno spettacolo unico nel suo genere: "The Mary Shelley Picture Show". Provenienti dai quartieri Nord, queste voci popolari, diverse per background e passioni, si riuniscono sul palco dell’Elfo Puccini per dimostrare che la creatività non conosce barriere. Solo stasera e domani alle 19.30, lasciatevi catturare da un evento che sfida le convenzioni e celebra il talento autentico. Un’occasione da non perdere!

Ottanta cittadini milanesi. Più o meno tutti provenienti dai quartieri Nord della città. Zone dove la parola "popolare" ha ancora un senso. Ottanta performer quasi per caso. Diversi per abilità, formazione, classe sociale, genere. Insieme sul palco per "The Mary Shelley Picture Show", solo stasera e domani alle 19.30 in Sala Shakespeare dell’Elfo Puccini. Numeri imponenti. E un po’ folli. Che già dimostrano come uno dei grandi talenti della regista Marta Marangoni sia sicuramente quello di saper gestire gruppi di lavoro dalle dimensioni pachidermiche. Andando a comporre veri e propri kolossal cresciuti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - The Mary Shelley Picture Show. Ottanta performer, festa di popolo

