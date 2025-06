The Gilded Age la storia della vera famiglia Vanderbilt

Immergiti nell'affascinante mondo della Gilded Age, un'epoca di splendore, ricchezze e intrighi che ha plasmato la storia degli Stati Uniti. La serie HBO "The Gilded Age" rivela i segreti delle potenti famiglie come i Vanderbilt, protagonisti di una narrazione ricca di scandali, ambizioni e successi. Scopri come questa dinastia abbia scritto pagine indimenticabili della storia americana, lasciando un'ereditĂ che ancora oggi affascina e ispira.

La serie HBO The Gilded Age racconta le vicende delle famiglie dell’alta societĂ newyorkese alla fine del XIX secolo, in particolare dei Russell. Proprio come altre popolari serie televisive ambientate in epoche passanti e ricche di scandali, quali Bridgerton o Downton Abbey, The Gilded Age offre uno sguardo romanzato sulla vita e gli avvenimenti delle famiglie ricche e influenti di New York, combinando realtĂ e finzione. La serie è stata creata dall’attore e sceneggiatore inglese Julian Fellowes, giĂ autore di Downton Abbey. Fellowes ha iniziato a sviluppare The Gilded Age, che ha descritto come un “Downton americano”, per la NBC nel 2016, prima che la serie approdasse alla HBO nel 2019. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

