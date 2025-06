The Four Seasons al Teatro Romano un viaggio musicale con le note di Richter e Piazzolla

Preparati a vivere un’affascinante serata sotto le stelle: l’Orchestra Filarmonica di Benevento inaugura il suo magico calendario estivo con “The Four Seasons” al suggestivo Teatro Romano. Un viaggio musicale tra le note di Richter e Piazzolla, che unisce tradizione e innovazione, trasportandoti in un mondo di emozioni senza tempo. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un’esperienza unica e indimenticabile.

Tempo di lettura: 3 minuti L' Orchestra Filarmonica di Benevento, ormai una solida realtà artistico-culturale che innalza con orgoglio il nome della città e vanta un nutrito seguito di appassionati, dà il via al suo intenso calendario estivo. Domenica 15 giugno 2025, alle ore 21.30, l'incantevole e antica cornice del Teatro Romano di Benevento ospiterà un evento imperdibile: il concertospettacolo " The Four Seasons ". Realizzato in preziosa collaborazione con la rinomata compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello, lo spettacolo promette un'esperienza multisensoriale che fonde musica e danza in un connubio di rara bellezza.

