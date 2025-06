The Diplomat 3 | Kate Wyler interpretata da Keri Russell è in crisi nel nuovo teaser

Il nuovo teaser di "The Diplomat" annuncia un'autunno ricco di suspense e colpi di scena, con Keri Russell nei panni dell'ambasciatrice Kate Wyler. La crisi palpabile nel video ci lascia con il fiato sospeso, pronti a scoprire come la diplomazia si intreccia con intrighi e sfide personali. La stagione 3 promette di essere imperdibile: il futuro della protagonista è in bilico, e noi siamo pronti a seguirla fino all’ultimo episodio.

Arriver√† in autunno sugli schermi di Netflix la stagione 3 della serie The Diplomat, con star l'attrice Keri Russell, di cui online √® stato condiviso il teaser. Arriver√† in autunno sugli schermi di Netflix la stagione 3 di The Diplomat, di cui √® stato condiviso un nuovo teaser. La serie continuer√† quindi a raccontare la storia dell'ambasciatrice interpretata da Keri Russell che, nel video, √® nuovamente in difficolt√†. Il trailer della stagione 3 Nei nuovi episodi di The Diplomat, infatti, Kate Wyler si trova in una posizione precaria dopo aver accusato il vice presidente Grace Penn (Allison Janney) di essere coinvolta in un piano terroristico e aver ammesso di essere interessata al suo posto di lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - The Diplomat 3: Kate Wyler, interpretata da Keri Russell, √® in crisi nel nuovo teaser

