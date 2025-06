The Couple Jasmine Carrisi parla del flop del programma poi si prepara per un nuovo show

Dopo il sorprendente fallimento di "The Couple", Jasmine Carrisi sceglie di guardare avanti. Con determinazione, si prepara a conquistare il pubblico spagnolo con un nuovo show che promette emozioni e innovazione. La giovane artista dimostra così di saper trasformare le sfide in opportunità , puntando tutto sulla sua passione e talento. Ecco i dettagli di questa entusiasmante rinascita televisiva.

Jasmine Carrisi parla del flop di The Couple poi parla del suo nuovo impegno televisivo in Spagna. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Couple, Jasmine Carrisi parla del flop del programma poi si prepara per un nuovo show

