The Conjuring – Per Ordine del Diavolo | la vera storia dietro il film

Scopri la straordinaria verità dietro "The Conjuring – Per Ordine del Diavolo", il terzo capitolo della celebre saga che fonde horror e realtà. Basato su eventi reali, il film narra le inquietanti esperienze di possessione della famiglia Glatzel e il controverso processo di Arne Cheyenne Johnson. Un viaggio nel mistero che svela i segreti più oscuri del nostro mondo e delle forze invisibili che lo animano. Preparati a immergerti in un racconto che ti lascerà senza fiato.

The Conjuring – Per Ordine del Diavolo ( qui la recensione ) è basato sulla storia vera delle presunte esperienze di possessione demoniaca della famiglia Glatzel e sul processo per omicidio di Arne Cheyenne Johnson. Il terzo capitolo della celebre saga nota come Conjuring Universe ha così riportato sul grande schermo gli attori Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren – ispirati ai controversi investigatori del paranormale – raccontandoci di uno dei loro casi più difficili e controversi. Il sequel, diretto da Michael Chaves e scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick, ha infatti suscitato alcune polemiche poiché, molto più dei precedenti film, ha affrontato una storia vera incentrata su un brutale omicidio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Per Ordine del Diavolo, dalla possessione di David Glatzel al processo che ne è seguito.