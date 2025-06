The Basics of Philosophy | Jack Huston sarà il protagonista del nuovo film di Paul Schrader

Scopri i segreti della filosofia attraverso il cinema con "The Basics of Philosophy", il nuovo progetto di Paul Schrader. Con Jack Huston e Sofia Boutella nel cast, il film promette di unire profondità intellettuale e narrazione coinvolgente, offrendo uno sguardo unico sui temi fondamentali dell'esistenza umana. Preparatevi a un'esperienza cinematografica che stimola la mente e appassiona il cuore, perché questa pellicola è destinata a lasciare il segno nel panorama culturale.

La star di Boardwalk Empire interpreterà il personaggio principale nel nuovo progetto cinematografico del regista di American Gigolò. Paul Schrader girerà presto un nuovo film per il cinema e secondo The Wrap sono stati scelti i protagonisti del nuovo progetto, che dovrebbe intitolarsi The Basics of Philosophy. La star sarà Jack Huston, affiancato da Sofia Boutella. L'interprete di Richard Harrow in Boardwalk Empire ha debuttato di recente alla regia con il film Day of the Fight. La storia di The Basics of Philosophy di Paul Schrader Il film racconta la storia di un professore universitario di filosofia e sarà realizzato con lo stesso stile della trilogia di Schrader cosiddetta 'man in a room' come First Reformed, The Card . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Basics of Philosophy: Jack Huston sarà il protagonista del nuovo film di Paul Schrader

