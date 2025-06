The Alters la recensione | la sopravvivenza della mente

La recensione de "La Sopravvivenza della Mente" celebra l’abilità di 11 bit studios nel coniugare temi complessi e profondi con gameplay coinvolgente e riflessivo. Dopo il successo di titoli come This War of Mine e Frostpunk, lo studio polacco si conferma maestri nel creare esperienze che lasciano il segno, affrontando con eleganza la fragile condizione umana. Questa nuova proposta si inserisce perfettamente in questa tradizione di eccellenza, dimostrando che...

Il segno lasciato da 11 bit studios con This War of Mine e Frostpunk (a proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Frostpunk 2 ) sul mondo dei survival con elementi gestionali e strategici è indiscutibile e immenso. Trattare temi complessi in maniera così elegante, ludificandoli a dovere, è una missione tutt’altro che facile. Eppure, lo studio e editore polacco non ha mai commesso un passo falso, proponendo sempre progetti di alta qualità. Lo stesso sembra valere per The Alters. Questo nuovo titolo rappresenta la terza differente ambientazione di una combinazione di generi che ormai è strettamente legata a 11 bit studios. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Alters, la recensione: la sopravvivenza della mente

