Tg Green 12 giugno – A maggio si ferma la sequenza di mesi oltre gli 1,5 gradi

Benvenuti all’edizione del Tg Green di questa settimana, dove analizziamo le novità più importanti sul nostro pianeta. Da maggio 2025 si interrompe una lunga sequenza di 21 mesi con temperature superiori agli 1,5°C, mentre in Italia si valutano nuovi progetti nel settore fossile. Inoltre, il WWF lancia un allarme sulla crescente minaccia alla posidonia nel Mediterraneo. Ecco gli argomenti che guideranno il nostro approfondimento.

A maggio 2025 si interrompe la sequenza di 21 mesi di fila oltre gli 1,5 gradi centigradi aumento medio della temperatura globale, la mappa dei progetti per il settore fossile in valutazione in Italia, e il nuovo rapporto del Wwf sulla posidonia che è ormai sempre più a rischio nel Mediterraneo. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 12 giugno – A maggio si ferma la sequenza di mesi oltre gli 1,5 gradi

In questa notizia si parla di: green - maggio - sequenza - mesi

Tg Green 15 maggio – In calo le emissioni di gas serra in Italia - Nel Tg Green del 15 maggio si registra un calo significativo delle emissioni di gas serra in Italia per il 2024, mentre le bonifiche restano ferme.

"Design. La forma dei luoghi" Lezione dell'architetto Roberto Cremascoli (COR Arquitectos) venerdì 30 maggio 2025 | ore 11:30 aula Gregotti | ed. 14 | viale delle Scienze Coordinamento dei Laboratori di Architettura e Allestimento dello Spazio per il Corso di Vai su Facebook

Tg Green 12 giugno – A maggio si ferma la sequenza di mesi oltre gli 1,5 gradi; Copernicus, maggio 2025 il secondo più caldo della storia; BTP Valore e BTP Italia, le nuove emissioni in arrivo nel 2025.

Tg Green 12 giugno – A maggio si ferma la sequenza di mesi oltre gli 1,5 gradi Si legge su msn.com: A maggio 2025 si interrompe la sequenza di 21 mesi di fila oltre gli 1,5 gradi centigradi aumento medio della temperatura globale, la mappa dei progetti per il settore fossile in valutazione in Italia ...