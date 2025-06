Texas | Greg Abbott schiera 5.000 soldati per gestire le proteste contro Trump

Nel cuore del Texas, la tensione cresce mentre il governatore Greg Abbott mobilita oltre 5.000 soldati della Guardia Nazionale e 2.000 agenti per contenere le proteste contro Trump e le operazioni federali sui migranti. La mobilitazione si è intensificata durante una manifestazione a San Antonio, riflettendo un momento di grande fermento politico e sociale nello stato. Sono scene che segnano un capitolo cruciale nella storia recente del Lone Star State, dimostrando come...

Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha annunciato di aver ordinato il dispiegamento di oltre 5.000 soldati della Guardia Nazionale in tutto lo stato, insieme a oltre 2.000 poliziotti del Lone Star State, per aiutare le forze dell'ordine locali a gestire le proteste contro il presidente Donald Trump e le retate federali sui migranti. Alcuni soldati sono stati mobilitati ad una protesta mercoledì sera nel centro di San Antonio. Sono previste altre proteste in città come Houston e Austin, nell'ambito delle manifestazioni nazionali "No Kings" di sabato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Texas: Greg Abbott schiera 5.000 soldati per gestire le proteste contro Trump

