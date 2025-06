Tesla testa la guida autonoma nel traffico di Roma | uno stress test all’italiana per l’auto di Elon Musk – Il video

Tesla mette alla prova il suo sistema di guida autonoma nel traffico caotico di Roma, un vero e proprio banco di prova per l’auto di Elon Musk. Tra semafori, incroci e ostacoli imprevisti, il veicolo affronta la sfida senza intervento umano, dimostrando avanzamenti sorprendenti nella tecnologia autonoma. Questo test rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità: scopri come Tesla sta rivoluzionando il modo di guidare.

Un vero e proprio battesimo del fuoco quello a cui Tesla ha sottoposto il suo nuovo sistema di guida autonoma. Nel traffico di Roma, uno dei contesti più difficili da immaginare anche per i guidatori più esperti, l’auto prodotta dall’azienda di Elon Musk, si destreggia tra semafori, incroci e ostacoli imprevisti mentre il guidatore non sfiora neanche il volante. Come si vede dal video, una volta impostato il tragitto desiderato attraverso il tablet di bordo, la Tesla Model 3 è in grado di muoversi autonomamente per le vie della capitale offrendo al guidatore anche una riproduzione fedele dello spazio circostante, tenendo conto sia degli elementi fissi, come palazzi e incroci, sia di quelli in movimento, come motorini e pedoni. 🔗 Leggi su Open.online