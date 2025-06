Tesla testa i robotaxi a guida autonoma | Così guadagnerete mentre siete via

Il futuro della mobilità autonoma si fa sempre più concreto e dirompente, grazie a Tesla che testa i suoi robotaxi a guida autonoma. Immaginate di guadagnare mentre siete via, lasciando che la tecnologia lavori per voi. A partire da Austin, questa rivoluzione potrebbe cambiare per sempre il modo di spostarsi e investire. Ecco come Tesla sta trasformando le strade in opportunità di profitto e innovazione.

Austin, 12 giugno 2025 – Il futuro delle auto a guida autonoma è sempre più vicino, e a tentare la strada di questa nuova frontiera è Tesla. L’azienda di Elon Musk ha iniziato a testare sul campo i suoi primi robotaxi completamente autonomi, portando il progetto dalle promesse alla realtà. Ecco di cosa si tratta. Che cosa è il RoboTAXI di Tesla. In un video diventato virale su X ripostato da Musk stesso, una Tesla Model Y è stata avvistata mentre percorreva una delle strade più trafficate di Austin, la celebre South Congress Street. L’auto si muoveva senza conducente, rallentando e fermandosi per i pedoni, mentre decine di curiosi osservavano la scena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tesla testa i robotaxi a guida autonoma: “Così guadagnerete mentre siete via”

