Terzo mandato ai governatori la coerenza a targhe alterne di Salvini

politica, promettendo rinnovamento e freschezza. Tuttavia, i fatti sembrano raccontare un’altra storia, poiché il dibattito sul terzo mandato ai governatori riaccende il dibattito sulla coerenza delle promesse politiche di Salvini. È davvero possibile fidarsi delle parole di chi predica rinnovamento ma poi si trova a fare i conti con le logiche del potere? La questione si fa più complessa e invita a riflettere sul vero volto della politica moderna.

Quando nel settembre 2016, sul palco di Pontida, Matteo Salvini tuonava contro le carriere eterne in politica, sembrava crederci davvero. "Dopo dieci anni penso che si possa lasciare spazio a qualcun altro", dichiarava, rivendicando la proposta dei Giovani Padani per un limite di due mandati a qualsiasi carica elettiva all'interno della Lega. Parole nette, quelle del leader leghista, che all'epoca si presentava come rottamatore della vecchia politica, promotore di una rigenerazione generazionale, a partire dal proprio movimento. Ribadì la linea pochi mesi dopo, nel 2017, definendo "fondamentale" il vincolo dei due mandati per garantire ricambio e nuove energie.

