Terzo asilo nido con i fondi del Pnrr | la nuova struttura ospiterà almeno 30 bambini

Il terzo asilo nido a Sabaudia, finanziato con i fondi del PNRR, rappresenta un importante passo avanti per il sostegno alle famiglie e lo sviluppo della comunità locale. Con una capacità di almeno 30 bambini, questa struttura promette di diventare un punto di riferimento per l’infanzia e la crescita dei più piccoli. La realizzazione di questo progetto conclude un ciclo di investimenti strategici, rafforzando il futuro di Sabaudia.

Terzo asilo nido con i fondi del Pnrr a Sabaudia. A fare il punto della situazione, dopo l'avvio dei lavori per la nuova struttura che sorgerà in via Luigi Tenco, è la stessa amministrazione comunale: "Si chiude il cerchio sui progetti finanziati con il Pnrr per l'ampliamento dell'offerta.

