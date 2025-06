Terreni società e titoli per oltre 25 milioni di euro sequestrati nell' ambito delle indagini sul clan D' Alessandro

Un blitz senza precedenti nel cuore di Napoli: oltre 25 milioni di euro tra terreni, società e titoli sequestrati nel quadro delle indagini sul clan D'Alessandro. Questo intervento si inserisce in un'azione decisa della Procura, che ha già portato all'arresto di 11 persone ritenute coinvolte in reati gravissimi come mafia ed estorsione. Un passo fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata, volto a smantellare un sistema di illegalità radicato.

Ingente sequestro di beni nell'ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli che avevano già condotto all'emissione di un'ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché di estorsione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Terreni, società e titoli per oltre 25 milioni di euro sequestrati nell'ambito delle indagini sul clan D'Alessandro

In questa notizia si parla di: indagini - ambito - terreni - società

Scarcerato il colonnello Fabio Cagnazzo: era stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo - Il colonnello Fabio Cagnazzo, arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Angelo Vassallo, è stato scarcerato.

Il ministero dell’Ambiente archivia l’istanza presentata dalla società Edison Rinnovabili e chiude le porte al progetto del parco fotovoltaico da 13,8 MW Vai su Facebook

Terreni, società e titoli per oltre 25 milioni di euro sequestrati nell'ambito delle indagini sul clan D'Alessandro; LE NUOVE INDAGINI SULL'AFFAIRE PONTE: INCETTA DI TERRENI DA PARTE DEI BOSS E NUOVE SOCIETA' PER I LAVORI DI SUBAPPALTO; Non versa più di 360mila euro di Iva, sequestro di immobili e terreni a un imprenditore.