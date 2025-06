Terracina un’estate senza incendi | firmata l’ordinanza preventiva

Terracina si prepara a vivere un’estate all’insegna della sicurezza e della prevenzione, grazie alla recente ordinanza firmata dal Sindaco Francesco Giannetti. Dal 15 giugno al 30 settembre 2025, tutte le aree boschive e pascolative saranno sotto misure rigorose per evitare incendi e proteggere il nostro patrimonio naturale. Un impegno concreto per una stagione senza incendi: la nostra comunità può fare la differenza.

Terracina, 12 giugno 2025- È stata firmata dal Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, l’ordinanza per l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2025. Dal 15 giugno al 30 settembre del 2025 è stato dichiarato infatti lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le arre boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio, e vengono considerati periodi di allerta tutti i fine settimana nonché festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre. Secondo quanto previsto dall’ordinanza del Sindaco, durante tale periodo di grave pericolosità, nonché durante il periodo di allerta, è tassativamente vietato nelle aree del Comune a rischio boschivo o immediatamente ad esse adiacenti accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi o sigarette accese, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi o lanterne di carta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it