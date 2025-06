Terracina Latina coltivava cannabis nel giardino condominiale | denunciato 46enne

Una scoperta sorprendente a Terracina, dove un uomo di 46 anni è stato denunciato per aver coltivato sei piante di cannabis nel giardino condominiale. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato sorpreso mentre si prendeva cura delle sue piante in fase di crescita, mettendo in luce i rischi e le sfide della lotta allo spaccio e alla criminalità ambientale. Un episodio che mette in evidenza l’importanza dei controlli sul territorio e la tutela della collettività.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre annaffiava sei piante di cannabis. Coltivava sei piantine di cannabis indica in fase di crescita all’interno di un giardino condominiale, ma è stato scoperto e denunciato. È accaduto a Terracina, in provincia di Latina, dove i carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un uomo di 46 anni mentre annaffiava le piante, alte tra i 40 e gli 80 centimetri, posizionate in vasi collocati accanto alla sua abitazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per produzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Terracina (Latina), coltivava cannabis nel giardino condominiale: denunciato 46enne

In questa notizia si parla di: cannabis - terracina - latina - coltivava

