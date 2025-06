Terracina coltiva piante di cannabis nel giardino condominiale

Terracina, città nota per le sue bellezze e la sua storia, si trova al centro di un episodio sorprendente: un uomo di 46 anni è stato colto in flagrante mentre coltivava piante di cannabis nel giardino condominiale. Un’azione che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole comunitarie. La vicenda continua a tenere banco tra i residenti e le autorità locali.

Terracina, 12 giugno 2025- Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terracina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 46 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio del controllo del territorio, hanno sorpreso l'indagato mentre era intento ad annaffiare, all'interno di un giardino condominiale attiguo alla propria abitazione, 6 piantine di cannabis indica, aventi un'altezza variabile tra i 40 e gli 80 centimetri, quindi tuttora in fase di crescita, collocate all'interno di altrettanti vasi.