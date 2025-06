Terni un ‘primato’ singolare | Quattro furti della batteria dell’auto in meno di due mesi

Un quartiere di Terni si distingue, purtroppo, per un primato poco invidiabile: quattro furti della batteria dell’auto in meno di due mesi. La segnalazione, raccolta dal Consigliere comunale Danilo Primieri, evidenzia un fenomeno allarmante nel quartiere di San Giovanni, dove i residenti sono ormai costretti a fare i conti con ripetuti atti di vandalismo. Un problema che richiede interventi immediati per restituire sicurezza e tranquillità alla comunità.

Un primato davvero poco edificante da raccontare. Lo segnala il Consigliere comunale Danilo Primieri che ha raccolto la segnalazione di un cittadino, residente nel quartiere di San Giovani. L’uomo ha subito il furto della batteria della sua Panda che si è ripetuto in quattro distinte circostanze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, un ‘primato’ singolare: “Quattro furti della batteria dell’auto in meno di due mesi”

