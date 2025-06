Terni sottopasso di Cospea | Funzionante entro la fine del 2026 Una vittoria dei residenti GALLERIA FOTOGRAFICA

Il sogno di un accesso più sicuro e fluido a Terni sta per diventare realtà: entro la fine del 2026, il sottopasso di Cospea sarà pienamente funzionante, grazie all’impegno delle istituzioni e alla collaborazione dei residenti. La fase di scavo è partita con entusiasmo, segno di un progetto che migliorerà la qualità della vita e ridurrà il traffico. Questa potente innovazione rappresenta un vero trionfo per la comunità locale, pronta a godere dei benefici di questa trasformazione.

Il cantiere per la realizzazione del sottopasso di Cospea è entrato pienamente nel vivo. Ad inizio settimana infatti la macchina perforatrice è entrata in funzione per agevolare le operazioni di scavo. A partire dal 15 giugno e fino al 27 luglio la linea ferroviaria tra Terni-Rieti subirà uno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it