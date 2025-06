Terni debutta l’associazione ‘Zimè’ | Un volano culturale per il territorio Tutte le iniziative previste

Oggi Terni dà il via a una nuova avventura culturale con la nascita dell’associazione ‘Zimé – Accademie e imprese per il territorio’. Un progetto senza scopo di lucro, apartitico e indipendente, che promette di diventare un vero e proprio volano per lo sviluppo locale. La firma ufficiale sul territorio segna l’inizio di molte iniziative pensate per valorizzare e rafforzare la comunità: un passo importante per il futuro di Terni.

Un debutto ufficiale con firma direttamente sul posto tra gli aderenti. L'associazione 'Zimé – Accademie e imprese per il territorio' definita 'Senza scopo di lucro, apartitica e indipendente' si è presentata stamattina – giovedì 12 giugno – presso la sala della Biblioteca comunale di Terni.

Terni, debutta l’associazione Zimè: “Promuove e sostiene iniziative culturali, scientifiche e formative” - Terni si prepara a un nuovo capitolo di crescita culturale e sociale con il debutto dell’associazione Zimè, dedicata alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e formative.

